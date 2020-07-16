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Мужчина получил ножевое ранение в ходе конфликта на Ярославском вокзале в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Конфликт произошел между двумя пассажирами электрички, подъезжавшей к Ярославскому вокзалу в Москве, в результате один из мужчин ранил другого ножом. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Отмечается, что пострадавший пассажир получил ранение шеи, он госпитализирован.

Нападавший был задержан и доставлен транспортными полицейскими в дежурную часть ГУ МВД России на станции Москва - Ярославская.

Причины конфликта устанавливаются.

19 июня сообщалось, что женщина убила ножом двоих мужчин в ходе ссоры возле станции метро «Царицыно» в Москве

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