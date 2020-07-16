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ФАС повысит цены на газ для населения с 1 августа

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Цены на газ вырастут для населения России с 1 августа. Об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) от 16 июля, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

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Таким образом, ведомство поручило утвердить с 1 августа оптовые цены на топливо, добываемое ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенное для последующей реализации населению.

Теперь для Московской, Волгоградской, Воронежской и Белгородской областей цена на газа за 1000 куб. м составит 3921 рубль. Для жителей Ивановской, Владимирской и Ленинградской областей — 3871 рубль, а 1000 куб. м газа в Астраханской области обойдется населению в 3597 рублей.

При этом пока информации об индексации цен на газ для промышленности не поступало, пишет «Газета.ру».

В апреле ФАС предложила правительству России не индексировать тарифы на газ. Как отметил тогда замруководителя службы Виталий Королев, тарифы на газ являются базовыми затратами, которые несут потребители, однако в связи с экономической ситуацией, вызванной COVID-19, индексацию лучше отменить.

В конце прошлого года ФАС прогнозировала, что плата за коммунальные услуги в России с 1 июля 2020 года вырастет в среднем на 4%.

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