ФАС с 1 августа повысит цены на газ для населения

Цены на газ для населения повысятся с 1 августа, говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) от 16 июля.

«Утвердить с 1 августа 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению, в соответствии с приложением к настоящему приказу», — говорится в тексте документа.

Так, для Московской, Воронежской, Волгоградской и Белгородской областей с 1 августа цена газа за 1000 куб. м составит 3921 рубль, для Ивановской, Владимирской и Ленинградской областей стоимость будет немного ниже — 3871 рубль, а газ для жителей Астраханской области обойдется в 3597 рублей.

В апреле ФАС предложила правительству России не индексировать тарифы на газ. Как отметил тогда замруководителя службы Виталий Королев, тарифы на газ являются базовыми затратами, которые несут потребители, однако в связи с экономической ситуацией, вызванной COVID-19, индексацию лучше отменить.

В конце прошлого года ФАС прогнозировала, что плата за коммунальные услуги в России с 1 июля 2020 года вырастет в среднем на 4%.