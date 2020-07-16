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В Госдуму внесли законопроект о преступлениях против пожилых граждан

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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В Госдуме предложили считать преступления против людей старше 75 лет отягчающим обстоятельством. О законопроекте, предусматривающем внесение соответствующих поправок в Уголовный кодекс, «Известиям» рассказала разработчик документа, член комитета ГД по социальной политике, труду и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Изменения предложено ввести в пункт «з» ст. 63 УК РФ (обстоятельства, отягчающие наказание).

По данным Генпрокуратуры, за прошлый год против лиц пожилого и старческого возраста было совершено 177,5 тыс. преступлений. Чаще всего пенсионеры становятся жертвами мошенников или подвергаются физическому насилию.

По словам адвоката, полковника МВД в отставке Евгения Черноусова, преступления против лиц старше 75 лет можно сравнить с деяниями против несовершеннолетних — они одинаково беспомощны. При этом в отношении детей сформированы нормы дополнительной защиты, а в отношении к пожилым гражданам законодательство не предусматривает разницы между таким потерпевшим и более молодым.

Полную версию материала читайте в газете «Известия» 17 июля.

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