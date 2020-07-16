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В «Аптекарском огороде» расцвела огуречная трава

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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В Москве в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвела огуречная трава. Об этом в четверг, 16 июля, сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу сада.

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Огуречная трава также имеет и другие названия: огуречник, бораго, бурачник. Листья растения источают приятный запах, напоминающий аромат свежих огурцов. Как рассказали в ботсаду, в конце XIX века его даже добавляли вместо огурцов в салаты. Кроме того, молодые листья используют целиком вместо шпината.

«В Древнем Риме и средневековой Европе листья и цветки огуречника добавляли в вино для придания воинам храбрости перед боем, а пирующим — для избавления от печали», — рассказали в пресс-службе.

Посетители могут увидеть и понюхать огуречную траву в Сенсорном саду пяти чувств «Аптекарского огорода».

9 июля сообщалось, что Министерство науки и высшего образования России рекомендовало государственным селекционным центрам сдать дублеты своих сортов и ценных экземпляров рабочих коллекций в единый банк на базе Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова (ВИР). Требуется это для учета ресурсов, обеспечения импортозамещения и продовольственной безопасности страны.

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