Мародеры вскрыли захоронения времен ВОВ на востоке Крыма

Следы незаконных раскопок захоронений времен Великой Отечественной войны обнаружили государственные инспекторы министерства экологии и природных ресурсов Крыма. Злоумышленники уничтожили растения, занесенные в Красную книгу.

Следы раскопок выявлены на территории заказника «Осовинская степь». По данным минприроды, неизвестные провели раскопки захоронений в Ленинском районе. При этом злоумышленники снесли 20 кустов боярышника крымского, который считается охраняемым растением. Об этом пишет ИА «Крыминформ».

Ущерб растительному миру и почвам оценивается примерно в 230 тыс. рублей. Проверку по факту раскопок проведет прокуратура.

В июне сообщалось, что под Псковом обнаружили массовое захоронение убитых нацистами мирных жителей. Из могилы извлекли останки двух человек, а также фрагменты личных вещей и одежды. Также в месте захоронения была обнаружена и изъята пуля. Возраст, пол и причину смерти людей будет устанавливать судмедэкспертиза.