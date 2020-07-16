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Бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус началось в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Пункты бесплатного ПЦР-тестирования на коронавирус открылись в Москве. Об этом сообщила мэрия столицы в четверг, 16 июля.

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Для взрослых работает 162 пункта, для детей — 45, рассказала вице-мэр столицы Анастасия Ракова. Слоты для записи доступны на две недели вперед. Результаты будут переданы в электронную медицинскую карту пациента, обращаться за ними в поликлинику не придется.

Список мест для сдачи анализа размещен на сайте Мосгорздрава.

Москвичи, прикрепленные к городским поликлиникам, смогут записаться на анализ через портал mos.ru, ЕМИАС или приложения «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы». Те, у кого есть столичный медицинский полис, но нет прикрепления, должны будут позвонить в пункт по месту проживания и записаться через администратора.

Информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Также информация доступна по хештегу #МыВместе.

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