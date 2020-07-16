Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В СКР заявили о наличии неопровержимых доказательств против Фургала
Мир
Болгария отменила 14-дневный карантин для части туристов
Мир
Захарова призвала не допустить эскалации конфликта в Ливии
Мир
Песков заявил о непричастности России к хакерским атакам в Великобритании
Политика
Шнуров будет баллотироваться в Госдуму

Исландия пригласила туристов удаленно покричать на просторах страны

0
Фото: Global Look Press/W. Pattyn
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство туризма Исландии разработало сайт, с помощью которого приглашают всех желающих покричать и отпустить все негативные эмоции. Разработчики обещают, что запись крика включат на просторах страны.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

«Вы многое пережили в этом году, и похоже, что вам нужно идеальное место, чтобы отпустить ваши эмоции», — говорится на сайте.

Создатели необычного сервиса по всей стране установили колонки, транслирующие аудио с криками пользователей, желающими таким образом снять стресс.

На сайте также публикуют видео, где среди прекрасных пейзажей Исландии разносится крик очередного незнакомца из колонки, отмечает телеканал «360».

В акции на сайте «для крика» уже приняли участие жители Лондона, Лос-Анджелеса, Мюнхена и других городов, пишет сайт kp.ru. Отмечается, что в министерстве туризма таким образом намерены привлечь в страну туристов.

В конце июня старший научный сотрудник Психологического института Российской академии образования, автор блога geek.psychologist Мария Данина рассказала «Известиям», что стресс во время пандемии коронавируса повлиял на самые разные аспекты жизни людей — еду, сон, работу.

При этом изменениям подверглись не все люди, потому что у разных групп был изначально разный образ жизни, с которым они в эту пандемию входили.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020