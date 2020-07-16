Исландия пригласила туристов удаленно покричать на просторах страны
Министерство туризма Исландии разработало сайт, с помощью которого приглашают всех желающих покричать и отпустить все негативные эмоции. Разработчики обещают, что запись крика включат на просторах страны.
«Вы многое пережили в этом году, и похоже, что вам нужно идеальное место, чтобы отпустить ваши эмоции», — говорится на сайте.
Создатели необычного сервиса по всей стране установили колонки, транслирующие аудио с криками пользователей, желающими таким образом снять стресс.
На сайте также публикуют видео, где среди прекрасных пейзажей Исландии разносится крик очередного незнакомца из колонки, отмечает телеканал «360».
В акции на сайте «для крика» уже приняли участие жители Лондона, Лос-Анджелеса, Мюнхена и других городов, пишет сайт kp.ru. Отмечается, что в министерстве туризма таким образом намерены привлечь в страну туристов.
В конце июня старший научный сотрудник Психологического института Российской академии образования, автор блога geek.psychologist Мария Данина рассказала «Известиям», что стресс во время пандемии коронавируса повлиял на самые разные аспекты жизни людей — еду, сон, работу.
При этом изменениям подверглись не все люди, потому что у разных групп был изначально разный образ жизни, с которым они в эту пандемию входили.