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Артиллерийский снаряд нашли в подъезде в Севастополе

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Пиротехники МЧС обезвредили артиллерийский снаряд, который был обнаружен в подъезде жилого дома. Из здания эвакуировали 16 человек.

Сообщение об обнаружении взрывоопасного предмета поступило из дома по улице Казачья бухта. Прибывшие на место пиротехники опознали артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь».

Из дома вывели 16 человек, в том числе двоих детей. Снаряд вынесли из дома и вывезли к месту временного хранения для дальнейшего уничтожения.

Ранее сообщалось, что в Тверской области обнаружили склад с бутылками с зажигательной смесью.

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