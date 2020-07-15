Склад бутылок с зажигательной смесью нашли в Тверской области

В Тверской области был обнаружен склад с бутылками с зажигательной смесью. Взрывоопасные предметы передали под надзор полиции.

Боеприпасы были найдены в Ржевском районе возле поселка Победа. По данным МЧС, всего обнаружено 183 бутылки. Пиротехники аккуратно извлекли предметы из земли и передали полицейским под охрану. Об этом пишут «Тверские ведомости».

В дальнейшем бутылки планируется уничтожить.

Ранее в Тверской области пиротехники обнаружили более 90 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, а также останки семи бойцов Красной армии. Специалисты проводят работы по разминированию в местах, где происходили ожесточенные бои. Обезвреженные территории в дальнейшем будут использоваться в сельском хозяйстве.