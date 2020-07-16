Мосгорсуд признал законным арест советника главы «Роскосмоса». Сафронов останется в СИЗО «Лефортово» до 6 сентября. Суд отклонил и ходатайство о проведении открытого заседания. Несмотря на то что поручительства за коллегу подписали десятки журналистов. Ивану Сафронову предъявлено обвинение в госизмене. Вину советник главы «Роскосмоса» не признал. Экс-журналиста подозревают в продаже секретных данных. Сафронов якобы сотрудничал с зарубежными спецслужбами.