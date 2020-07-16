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Болгария отменила 14-дневный карантин для части туристов

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Фото: REUTERS/Stoyan Nenov
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Болгария объявила об отмене обязательного 14-дневного карантина для туристов, въезжающих из ряда третьих государств. Заявление опубликовано на сайте минздрава страны.

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«С <...> 16 июля все лица, прибывающие из следующих стран, могут въехать в Болгарию без 14-дневного карантина и без теста ПЦР: Исландия, Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн, Сан-Марино, Андорра, Монако, Ватикан, Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Республика Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Украина», — говорится в сообщении от 15 июля.

Помимо этого, тестирование необязательно для лиц, прибывающих в страну из государств — членов ЕС (за исключением Швеции и Португалии), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, а также стран Шенгенского соглашения.

России в списке пока нет.

Туристы из Швеции и Португалии, а также из стран, не указанных в списке, должны представить документ, подтверждающий отрицательный результат теста на коронавирус, проведенного за 72 часа до въезда в страну. В случае отсутствия такой справки туристов из стран, не включенных в список, отправят на карантин.

Ранее 14 июля о готовности принимать туристов на Мальдивах после ограничений из-за коронавируса сообщила Ассоциация туроператоров России. Также для российского туриста открылись Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Хорватия, Египет и ОАЭ.

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