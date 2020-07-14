Туристы смогут посетить Мальдивы с 15 июля

Мальдивы откроют для посещения расположенные на необитаемых островах туристические курорты, отели и жилые дома с 15 июля, пишет 14 июля «РИА Новости» со ссылкой на министерство туризма страны.

«Туристам, направляющимся на Мальдивы, будет предоставлена 30-дневная туристическая виза, и они не будут подвергнуты карантинным мерам по прибытии. Тем не менее они обязаны представить результаты медицинских тестов, а путешественники, имеющие симптомы COVID-19, будут подвергнуты ПЦР-тесту за свой счет», — говорится в сообщении.

Кроме того, решение о проведении выборочных ПЦР-тестов могут принять органы здравоохранения, в таком случае тестирование будет организовано за счет правительства Мальдив.

Прибывающих также обяжут измерять температуру. В ведомстве уточнили, что «если симптомы заболевания показывает один турист в группе путешественников, должна быть проверена вся группа».

Гостям островов рекомендуется носить маски, а сотрудникам аэропортов и туристической сферы — носить средства защиты и поддерживать безопасную дистанцию не менее одного метра. Также в министерстве туристам порекомендовали установить приложение Trace Ekee, позволяющее отследить контакты c возможными больными COVID-19. Если тест на коронавирусную инфекцию даст положительный результат, турист будет изолирован в своем номере.

Отели и гостевые дома, расположенные на обитаемых островах, будут открыты для бронирования с 1 августа 2020 года.

Ранее в этот же день о готовности Мальдив принимать туристов сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).Также открыты для российского туриста Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Хорватия, Египет и ОАЭ.

10 июля Росавиация разработала матрицу поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами. Ведомство направило обращение властям ряда государств с предложением двустороннего возобновления международных рейсов.

На фоне распространения коронавируса многие страны мира ограничили международные пассажирские рейсы. Россия полностью ограничила международные авиаперевозки с 3 апреля, разрешены были только рейсы, возвращающие сограждан на родину.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявляла, что обсуждение по возобновлению международных перелетов из России и постепенное снятие соответствующих ограничений начнется с 15 июля.