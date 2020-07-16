В Сети появился трейлер фильма «Проект «Сила»

Американский стриминговый сервис Netflix представил трейлер фантастического боевика под названием «Проект «Сила». Ролик доступен на официальном YouTube-канале сервиса.

По сюжету, полицейский в исполнении Джозефа Гордона-Левитта, юная наркоторговка (Доминик Фишбэк) и бывший военный (Джеймс Фокс) выясняют обстоятельства появления на улицах Нового Орлеана нового смертельно опасного наркотика, который способен мгновенно, но на короткое время, развить у человека суперсилы, например невидимость или неуязвимость. При этом человек не знает, какой способностью он обладает, пока не проглотит таблетку. Он также не знает о том, что она может его убить, пишет REGNUM.

Небольшой команде предстоит не просто найти этот наркотик, но и попробовать его, чтобы победить суперсилу суперсилой, пишет «Газета.ру».

Премьера фильма запланирована на 14 августа, сообщает телеканал «360».

15 июля сообщалось, что журналисты узнали возможную судьбу персонажа Вина Дизеля в новом «Форсаже». В финальной части киносерии герой может погибнуть, и его смерть якобы должна поспособствовать развитию сюжета и появлению спин-оффов.