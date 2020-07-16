По инициативе «Норникеля» на Таймыре пройдет Большая норильская экспедиция, одна из самых крупных в новейшей истории России, сообщается в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Известий» 16 июля.

В документе говорится о проведении масштабного анализа состояния природы Арктики на основе исследования природных объектов Таймыра — бассейнов рек и озер полуострова. Продолжительность экспедиции составит пять месяцев, в ней примут участие сотрудники 14 институтов Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), которые изучат изменения в экологии за последние несколько лет и дадут свое видение дальнейшего взаимодействия с природными объектами.

На основе полученных данных исследователи разработают новую концепцию и принципы хозяйствования в Арктической зоне России.

Работа будет проводиться с учетом отечественных наработок и опыта других стран, ведущих добычу ресурсов в полярных широтах.

Президент «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что компания пересмотрит существующий подход к промышленной экологии, опираясь на результаты Большой норильской экспедиции. «Для реализации масштабных планов освоения Арктики важно знать, какие геологические и биохимические процессы стали следствием климатических и антропогенных изменений», — сказал он.

По словам председателя Сибирского отделения РАН Валентина Пармона, детальное изучение биоразнообразия в воде, почве и атмосфере, а также инженерных и геокриологических условий позволит сформировать целостную картину антропогенных и природных изменений.