Дело возбуждено после падения подъемника с рабочими в Ленобласти

Уголовное дело возбуждено по факту несчастного случая на строительной площадке в поселке Новогорелово Ломоносовского района Ленинградской области. Дело рассматривается по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».

Инцидент произошел 16 июля. С высоты верхних этажей дома сорвался фасадный подъемник, в котором были рабочие. В результате один человек погиб, четверо получили травмы разной степени тяжести.

На месте работает следственно-оперативная группа с участием криминалистов. Выясняются все обстоятельства случившегося. В ближайшее время пройдут судебные экспертизы, сообщает телеканал «78».

30 июня сообщалось о том, что на стройке в Обнинске рабочий упал с высоты девятого этажа. По предварительным данным, это произошло при выгрузке пеноблоков с выносной площадки.