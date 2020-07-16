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Алюминиевую фигуру Дзюбы обезглавили в Подмосковье

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Фото: соцсети
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В Московской области вандалы повредили алюминиевую фигуру нападающего санкт-петербургского ФК «Зенит» и капитана сборной России Артема Дзюбы. Об этом в четверг, 16 июля, сообщила «Российская газета».

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Инцидент произошел в ночь на 15 июля в Подольске накануне матча полуфинала Кубка России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком». Четверо хулиганов справили на фигуру нужду, после чего отломали ей голову.

Фигуру Артема Дзюбы установили в 2018 году на въезде во двор по инициативе председателя совета дома Виктора Макарова. Он уже написал заявление в полицию, пишет «Ридус».

«Фигуру восстановим — это уже наша история и достопримечательность. Ровно два года назад у нас в стране завершился чемпионат мира — и Дзюба был одной из самых ярких фигур», — приводит RT слова Макарова.

Как напоминает телеканал «360», в октябре 2019 года с арт-объектом произошел похожий случай. Тогда две пьяные девушки оторвали фигуру капитана сборной с постамента и унесли. Ущерб составил 27 тыс. рублей. Нарушительниц задержали. Они попросили помощи у футболиста, но Дзюба отказал им.

В текущем сезоне РПЛ Артем Дзюба забил 17 голов и отдал 12 голевых передач. Он является лидером среди всех игроков чемпионата по этим показателям.

14 июля сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оставил нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбу капитаном национальной команды в ближайших матчах.

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