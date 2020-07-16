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Семь человек утонули с начала сезона в Тверской области

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В Тверской области с начала купального сезона утонули семь человек. По данным МЧС, в основном трагедии происходят из-за несоблюдения правил безопасного поведения на воде.

Несчастные случаи на водоемах были зарегистрированы в Калининском, Бежецком, Кимрском районах, а также в Весьегонском муниципальном округе и Нелидовском городском округе. Об этом сообщают «Тверские ведомости».

В деревни Пасынкого мужчина утонул во время отдыха со знакомыми. Они употребляли спиртные напитки. В Кимрах в результате опрокидывания гидроцикла утонули мужчина и ребенок, которые катались без спасательного жилета. В Весьегонском районе судоводитель нарушил правила маневрирования, из-за чего лодка опрокинулась и накрыла собой мужчину. Он получил травму головы и захлебнулся.

Всего с начала года на водоемах погибли 13 человек.

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