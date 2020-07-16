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В Счетной палате спрогнозировали объем выпадающих доходов в регионах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Выпадающие доходы российских регионов по итогам 2020 года могут превысить 2 трлн рублей. Об этом в четверг, 16 июля, сообщила заместитель председателя Счетной платы (СП) Галина Изотова на выездном заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

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«На основе анализа информации, представленной 79 субъектами, можно спрогнозировать, что объем выпадающих доходов регионов составит в 2020 году более 2 трлн рублей», — приводит «РИА Новости» слова Изотовой.

Она заявила, что согласно данным на 1 июля, объем трансфертов из федерального бюджета в субъекты с января составил 1,376 трлн рублей — это на 57,4% выше аналогичного периода прошлого года.

«При этом, учитывая текущую ситуацию, Счетная палата считает важным при формировании федерального бюджета на 2021–2023 годы рассмотреть возможность предоставления субъектам РФ дополнительных межбюджетных трансфертов, в том числе дотаций на обеспечение их бюджетной устойчивости и сбалансированности», — подчеркнула зампред СП.

По ее словам, сильнее всего от кризиса пострадают регионы, доходы которых зависят от состояния в сферах услуг населению: Краснодарский край, Республика Крым и Северный Кавказ. Кроме того, сложности возникнут в крупных городских агломерациях, таких как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Татарстан и Свердловская область.

В конце июня президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что страна выйдет из пандемии коронавируса «достойно и с минимальными потерями».

По данным отчета рейтингового агентства АКРА от 1 июня, большей части российских регионов в 2020 году придется урезать объем расходов, чтобы избежать долгов.

В конце мая министр экономического развития России Максим Решетников призвал правительство сосредоточиться на поддержке регионов, так как из-за пандемии коронавируса бюджеты субъектов потеряли значительную часть своих доходов.

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