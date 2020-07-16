В «Дом.РФ» рассказали о претензиях Счетной палаты

В «Дом.РФ» в четверг, 16 июля, рассказали «Известиям» подробности о претензиях со стороны Счетной Палаты, а также опровергли информацию о проведении прокурорской проверки.

По итогам анализа Счетной палатой было направлено обращение в Генеральную прокуратуру по фактам наличия признаков коррупции при предоставлении в 2018 и 2019 годах АО ДОМ.РФ бюджетных инвестиций в размере 11,8 млрд руб. на достройку объектов группы компаний СУ-155., сообщало ранее РБК.

В прокуратуре сообщили, что «Дом.РФ» не являлся объектом проверки и не получал в рамках нее ни одного запроса от Счетной палаты.

В декабре 2018 года Минстрой, Росимущество и «Дом.РФ» заключили договора о предоставлении бюджетных инвестиций на цели осуществления мероприятий по финансированию в 2018 - 2019 годах строительства 38 объектов незавершенного строительства — многоквартирных домов «СУ-155».

«Проведенный анализ Счетной палаты показал, что на момент заключения договора 13 объектов из 38 уже были ранее введены в эксплуатацию», — ответили в «Дом.РФ».

В организации подчеркнули, что несмотря на получение разрешения на ввод в эксплуатацию по 13 введенным домам не были завершены расчеты с контрагентами, выполнявшими работы по завершении строительства домов ГК «СУ-155», поставщиками материалов и рядом других организаций, обеспечивших завершение строительства.

Кроме того, по мнению Счетной палаты в перечень объектов были необоснованно включены объекты незавершенного строительства по адресу: г. Москва, Новые Черемушки, квартал 10С, корпус 8 и Балаклавский пр., корп. 2АБВ (дублер Варшавского шоссе)

На момент анализа дефицита денежных средств, как сообщили в «Дом.РФ», на завершение строительства объектов ГК «СУ-155» отсутствовали законные основания для распоряжения свободными площадями на указанных объектах. В 2018-2019гг. конкурсный управляющий ГК «СУ-155» и новый застройщик добивались решения суда о передаче объекта по ул. Новые Черемушки новому застройщику.

По объекту на Балаклавском проспекте отсутствовала проектная документация, прошедшая экспертизу и разрешение на строительство, поэтому привлеченный ДОМ.РФ независимый эксперт не мог включить оценку дохода от реализации свободных площадей при определении дефицита денежных средств на дострой объектов ГК «СУ-155».

После получения правовых оснований помещения были реализованы застройщиком на открытом аукционе, а полученные денежные средства в полном объеме направлены на финансирование завершения строительства объектов ГК «СУ-155».