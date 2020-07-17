Только раз в одну воронку: в РФ снизят штрафы за удорожание оборонзаказа

Кратность штрафа за завышение стоимости оборонного заказа предлагают отменить. Как выяснили «Известия», такой законопроект разработали в ФАС. Ведомство считает, что сегодня суммы санкционных выплат оказывают чрезмерную финансовую нагрузку на бюджеты компаний . Согласно документу, ФАС предлагает ограничить наказание за такое правонарушение юрлиц 5 млн, а должностных — 50 тыс. рублей. Законопроект поддерживают в большинстве фракций Госдумы. Парламентарии считают, что оборонка в условиях COVID-19, как и другие направления промышленности, серьезно пострадала и нуждается в поддержке государства. А вот в экспертном сообществе указывают на и так слишком льготные условия для этих предприятий.

Всему виной вирус

По информации «Известий», ФАС подготовил законопроект о внесении поправок в ч. 2 ст. 14.55.2 КоАП РФ. Ведомство предлагает изменить норму об административном наказании за необоснованное завышение стоимости продукции гособоронзаказа, а именно за включение исполнителем в себестоимость производства затрат, не связанных с выпуском, повлекшее получение излишнего дохода в размере более 1 млн рублей.

Документ есть в распоряжении «Известий». В нем говорится, что федеральная антимонопольная служба считает целесообразным отменить кратность штрафов для юрлиц за такое правонарушение.

— В настоящее время в отношении предприятия, виновного в завышении цены, может применяться двойная санкция — возмещение излишне полученного дохода и уплата штрафа в двойном размере суммы. При наличии такой правовой нормы, как «предписание о перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного вследствие нарушения законодательства в сфере гособоронзаказа» нам представляется избыточной существующая норма в отношении юридического лица, предусмотренная ч. 2 ст. 14.55.2 КоАП РФ, — пояснили «Известиям» в пресс-службе ФАС.

э2 Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В ведомстве отметили, что сегодня двойная мера оказывает чрезмерную нагрузку на бюджеты предприятий. Именно для того чтобы не допустить ухудшения финансового положения или даже банкротства, а также для сохранения должного уровня ответственности компаний оборонно-промышленного комплекса служба предложила отменить кратный административный штраф , пояснили в ФАС.

Также там сообщили, что с учетом непростой ситуации, вызванной COVID-19, законопроект может быть внесен в Госдуму в конце 2020 – начале 2021 года.

Согласно тексту документа, в антимонопольной службе предлагают в качестве наказания за это правонарушение закрепить суммы штрафов для юридических лиц в размере от 3 млн до 5 млн рублей, для должностных — до 50 тыс. рублей .

«Известия» направили запросы в крупные государственные корпорации, которые выполняют гособоронзаказ, с просьбой оценить инициативу ФАС.

э1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Названия уже попавших под санкции оборонных предприятий ведомство не раскрывает. Но, к примеру, в 2018 году одно из них было оштрафовано за незаконный доход на 350 млн рублей. Об этом заявлял замглавы Федеральной антимонопольной службы Максим Овчинников.

Поддержать оборонку

В большинстве парламентских фракций Госдумы к инициативе антимонопольщиков отнеслись положительно.

— Думаю, что ФАС очень хорошо взвесила все аргументы, разработав этот документ. Когда контрольный орган такого уровня предлагает смягчить санкции, то это имеет под собой серьезные основания. Ведь это ведомство далеко не часто предлагает подобные меры , значит, в них есть экономическая целесообразность, — отметил в разговоре с «Известиями» первый зампред комитета по обороне, член фракции ЛДПР Александр Шерин.

По его словам, высокие штрафы действительно бьют по оборонным предприятиям, у которых блокируются счета из-за того, что они не могут оплатить огромные для них суммы.

Первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов также считает, что документ необходимо принять.

— В условиях пандемии оборонка, как и вся промышленность, оказалась в очень плохой экономической ситуации. У этих предприятий также сократились оборотные средства и они нуждаются в помощи государства . Поэтому, конечно, в этих условиях наказывать их так жестко нецелесообразно, — заявил «Известиям» парламентарий.

э4 Фото: ТАСС/Донат Сорокин

С этим мнением согласен первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам, коммунист Валентин Шурчанов.

— Штрафы развитию нашей промышленности не способствуют. Нужно просто сделать более качественный контроль за исполнением предприятиями ценовой политики и соблюдением установленных правил . Нужно научится работать без штрафов, — отметил депутат.

В «Единой России» обещали текст внимательно изучить.

— Так как законопроект пока не внесен в Госдуму, я не готов его детально комментировать. Может мы его рассмотрим на рабочей группе, привлечем к этому все заинтересованные стороны и экспертное сообщество, — пояснил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по обороне, член фракции Андрей Красов.

э3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев