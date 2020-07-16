Фильм-катастрофу «Одна» снимут в Пермском крае

В августе в районе города Кизела в Пермском крае начнутся съемки фильма-катастрофы «Одна». Об этом в своем Instagram сообщил мэр города Андрей Родыгин.

По его словам, съемки будут проходить на территории Кизела, Губахи, Гремячинска и в других районах Пермского края. Также используют локации на реках, в лесах и в туристических местах. Режиссер картины — Дмитрий Суворов. Съемки организует компания «ССБ Кино» при поддержке Министерства культуры России.

В основе сюжета — события 1981 года, когда в небе над Амурской областью столкнулись два самолета. В катастрофе выжила лишь одна пассажирка.

ИА «Ура.ру» напоминает, что авиакатастрофа произошла 24 августа 1981 года недалеко от Завитинска. Самолет Ан-24РВ, следовавший из Комсомольска-на-Амуре в Благовещенск, столкнулся с бомбардировщиком Ту-16К, выполнявшим разведку погоды. Погибли 37 человек. Выжила студентка Лариса Савицкая. Подробности случившегося стали известны лишь в 2000 году.

На территории Пермского края ранее снимали фильм «Зулейха открывает глаза», вышедший на экраны в этом году. В ближайшее время должен выйти фильм «Сердце Пармы» по роману Алексея Иванова. Его снимали в районе Губахи.