Омский цирк закрыли на карантин из-за больной лошади

Цирк в Омске закрыли на карантин до 10 сентября. Указ издало региональное управление ветеринарии. Решение принято из-за лошади, у которой диагностировали инфекционную анемию.

Как пишет ИА «Город55», эта болезнь обычно поражает парнокопытных. У животных страдают кроветворные органы. Среди симптомов — лихорадка, упадок сил и геморрагический диатез. Смертность от этой инфекции составляет 80%.

Омский цирк не работает с 28 марта из-за ситуации с распространением коронавируса. Приказ о приостановке продаж билетов, показов цирковых представлений и закрытии цирков подписал гендиректор ФКП «Российская государственная цирковая компания». Администрация цирка обещала вернуть деньги за купленные билеты.