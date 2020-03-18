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Омский цирк закрыли из-за коронавируса

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В Омске на неопределенное время закрыли цирк. Это связано с ситуацией с распространением коронавируса. Как говорится в заявлении администрации цирка, гендиректор ФКП «Российская государственная цирковая компания» подписал приказ о приостановлении продаж билетов, показов цирковых представлений и о закрытии цирков.

ИА «ОМСКРЕГИОН» пишет, что из-за принятых мер жители города не смогут увидеть выступление «Королевского цирка Гии Эрадзе», который привез новую программу «Песчаная сказка». Администрация цирка пообещала вернуть деньги за билеты.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова подписала приказ приостановить допуск посетителей в музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность.

Приказ касается также театров, филармоний, цирков и иных организаций исполнительских искусств, а также организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов. Срок действия ограничений в документе не указывается.

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