Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Госдуме предложили штрафовать шумных соседей
Общество
Песков заявил об отсутствии планов Путина ехать на Генсассамблею ООН
Авто
Российские автодилеры начали выдавать госномера
Общество
Мосгорсуд признал законным арест Фургала
Политика
Мишустин пообещал учесть поправки к Конституции при работе по нацпроектам

Мишустин пообещал учесть поправки к Конституции при работе по нацпроектам

0
Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов/POOL
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг, 16 июля, заявил, что поправки к Конституции будут учитываться при работе по национальным проектам.

Попасть в десятилетку: Путин призвал определить цели развития до 2030 года
Главные приоритеты — решение жилищного вопроса, улучшение делового климата, борьба с бедностью и рост продолжительности жизни

«Будем решать эту задачу, опираясь на обновленную редакцию Конституции, которую поддержали наши граждане. Мы учтем новые ориентиры при корректировке ключевых параметров национальных проектов, с учетом их продления до 2030 года определим на перспективу и ключевые точки роста», — сказал он в ходе заседания правительства.

Премьер отметил, что каждое направление должно быть проработано так, чтобы люди видели конкретный результат и отдачу вложенных в нацпроекты средств.

«Это стратегия и ответственность правительства в целом и персонально каждого министра и руководителя ведомства, в частности», — сказал Мишустин.

Кроме того, он призвал правительство решать задачи по улучшению жизни граждан, опираясь на Основной закон.

«Все действия правительства должны быть направлены на улучшение жизни людей. Этим приоритетом мы руководствуемся в борьбе с распространением коронавируса и по преодолению экономических вызовов, с которыми столкнулась наша страна. Будем решать эту задачу, опираясь на обновленную редакцию Конституции, которую поддержали наши граждане», — добавил премьер.

13 июля президент России Владимир Путин поручил скорректировать нацпроекты в течение трех месяцев.

3 июля глава государства подписал указ о внесении поправок в Конституцию.

В мае Министерство финансов предложило перераспределить расходы на финансирование нацпроектов за текущий год в случае невозможности их использования из-за пандемии коронавируса на приоритетные направления по поддержке экономики и социальной сферы. В ведомстве отметили, что в текущем году в связи со сложившейся ситуацией с распространением коронавирусной инфекции появилась возможность при необходимости корректировать направления использования средств федерального бюджета.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020