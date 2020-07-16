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Рособрнадзор заявил о хакерской атаке на сервис ознакомления с результатами ЕГЭ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Сервис для ознакомления с результатами Единого государственного экзамена (ЕГЭ) check.ege.edu.ru подвергся хакерской атаке. Об этом 16 июля сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

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«Никаких проблем для работы сервиса и для участников экзаменов проведенная атака не создала. Все участники ЕГЭ смогут своевременно ознакомиться со своими результатами», — передает слова врио руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева «РИА Новости».

Мощность атаки в пике составила до 6 гб/с. На момент проведения DDoS-атаки данные о результатах первых экзаменов еще не были загружены в систему. По словам заместителя директора Федерального центра тестирования (ФЦТ) Станислава Афанасьева, атака проводилась с использованием бот-сети. Он отметил, что вредоносная активность шла с международных IP-адресов.

«Мощность нагрузки может говорить о том, что атака была спланирована и для ее реализации были подключены серьезные ресурсы», — сказал он.

В 2020 году сроки ЕГЭ сдвинулись из-за коронавируса. Основной экзаменационный период назначен на 3–23 июля, 24–25 июля зарезервированы для тех, у кого два экзамена совпадут в один день. Вторая волна для тех, кто по уважительным причинам не смог прийти на экзамен, продлится с 3 по 8 августа. Расписание ЕГЭ было утверждено 17 июня.

Сдают экзамены только те выпускники школ, которые собираются поступать в вузы в текущем году. Пересдача для улучшения результата не предусмотрена.

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