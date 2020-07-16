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Заммэра Томска задержали из-за подозрения во взяточничестве

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Фото: global-tomsk.ru
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Сотрудники УФСБ по Томской области задержали заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова, которого заподозрили в получении взятки. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Уточняется, что, по данным следствия, сумма взятки составила не менее 300 тыс. рублей.

«Суриков задержан по ст/ УК РФ «Получение взятки», — приводит агентство сообщение своего собеседника.

Накануне бывшего заместителя главы администрации Красногорска по земельно-имущественным отношениям Дмитрия Феоктистова приговорили к восьми годам лишения свободы за получение взятки.

Следствие и суд установили, что в октябре 2018 года генеральный директор одной из фирм передал чиновнику через посредника взятку в размере 2,8 млн рублей. Взамен Феоктистов не должен был не расторгать договора аренды земельного участка с фирмой и изменить вид разрешенного использования этого земельного участка, чтобы в дальнейшем уменьшить арендную плату.

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