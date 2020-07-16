Москвичи смогут проголосовать онлайн на выборах муниципальных депутатов

Примерно 70 тыс. москвичей смогут принять участие в выборах муниципальных депутатов благодаря онлайн-голосованию на портале mos.ru. Об этом в четверг, 16 июля, заявил ТАСС зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

«На дополнительных выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский и Марьино будет применяться дистанционное электронное голосование. В нем смогут принять участие все избиратели, проживающие в выбранных избирательных округах каждого из районов», ― рассказал он агентству.

Также Реут добавил, что в общей сложности проголосовать дистанционно смогут около 70 тыс. горожан.

Ранее, 6 июля, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Антон Горелкин рассказал, что на выборах в нижнюю палату парламента в 2021 году будет использовано онлайн-голосование.

О том, что Центральная избирательная комиссия будет работать над расширением применения на выборах электронного голосования, 1 июля заявляла и председатель ЦИК Элла Памфилова.

Дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции России проходило с 25 июня по 30 июня в Москве и Нижегородской области. Для участия в таком формате голосования подали заявления примерно 1 млн жителей столицы и почти 140 тыс. нижегородцев.