Прямой эфир

В Приморье пьяный водитель врезался в школьное крыльцо

0
Фото: МВД РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Приморье в Спасском районе пьяный водитель протаранил забор, а потом врезался в крыльцо школы. Пострадали четыре человека. Об этом в четверг, 16 июля, сообщается на сайте регионального УМВД России.

«Нетрезвый 39-летний водитель Suzuki Escudo потерял управление и совершил наезд на металлический забор школы, после чего продолжил движение и наехал на крыльцо, повредив его», — говорится в сообщении. Травмы различной тяжести получили четыре человека: водитель и пассажиры иномарки.

Среди пострадавших — 9-летний мальчик. Он не был пристегнут ремнем безопасности и при ударе получил закрытую черепно-мозговую травму.

На водителя составили административные протоколы, также ему придется возместить ущерб учебному заведению. Машина эвакуирована на стоянку временного задержания. Устанавливается степень тяжести вреда здоровью потерпевших.

11 июля житель Барун-Хемчикского района Тувы в состоянии алкогольного опьянения умышленно сбил на автомобиле восьмилетнего мальчика.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020