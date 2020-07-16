В Приморье пьяный водитель врезался в школьное крыльцо

В Приморье в Спасском районе пьяный водитель протаранил забор, а потом врезался в крыльцо школы. Пострадали четыре человека. Об этом в четверг, 16 июля, сообщается на сайте регионального УМВД России.

«Нетрезвый 39-летний водитель Suzuki Escudo потерял управление и совершил наезд на металлический забор школы, после чего продолжил движение и наехал на крыльцо, повредив его», — говорится в сообщении. Травмы различной тяжести получили четыре человека: водитель и пассажиры иномарки.

Среди пострадавших — 9-летний мальчик. Он не был пристегнут ремнем безопасности и при ударе получил закрытую черепно-мозговую травму.

На водителя составили административные протоколы, также ему придется возместить ущерб учебному заведению. Машина эвакуирована на стоянку временного задержания. Устанавливается степень тяжести вреда здоровью потерпевших.

11 июля житель Барун-Хемчикского района Тувы в состоянии алкогольного опьянения умышленно сбил на автомобиле восьмилетнего мальчика.