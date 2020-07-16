Анита Цой рассказала о своей борьбе с COVID-19

Певица Анита Цой опубликовала на своей странице в Instagram видео, в котором рассказала о том, как она боролась с COVID-19.

«Фактически заражение произошло где-то 11-12 июня, потом был инкубационный период недели две, и вот я почувствовала первые признаки заболевания 23 июня, а 25 июня уже приехала скорая помощь», — рассказала она.

Когда ее доставили в реанимацию выяснилось, что у артистки поражено 52% легких. В тот момент ей казалось, что вирус «бомбит по полной программе со всех сторон». Певица отметила, что у нее очень сильно поднялась температура, а сама она оказалась в «ужасном психологическом состоянии». По ее мнению, если бы не своевременно оказанная медицинская помощь, то она «просто бы сдохла».

«От всего сердца благодарю 52 городскую больницу, отделение Ревматологии и жизнь, которая продолжается», — написала она в подписи к видео.

Певица не знает, где она могла заразится COVID-19.

О госпитализации Аниты Цой стало известно 30 июня. Ее доставили в одну из московских больниц с диагнозом коронавирус. По словам ее пресс-секретаря, с первых дней пандемии Цой принимала все меры предосторожности и находилась дома