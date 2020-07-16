Хакеры взломали Twitter ряда знаменитостей ради биткоинов

Хакеры взломали аккаунты Twitter нескольких американских знаменитостей, политиков и бизнесменов и разместили на их страницах однотипные сообщения с предложением заработать биткоинов. Об этом сообщило издание Business Insider в среду, 15 июля.

«Я возвращаю обществу. Все биткоины, перечисленные на адрес ниже, будут отправлены обратно в двойном размере! Если вы отправите $1 тыс., я верну $2 тыс. Только в течение 30 минут», — примерно такая информация появилась на страницах взломанных пользователей.

Среди пострадавших оказались бывший президент США Барак Обама, предприниматель Илон Маск, основатель компании Microsoft Билл Гейтс и глава Amazon Джефф Безос, рэперы Канье Уэст и Уиз Халиф. Также злоумышленники атаковали аккаунты компаний Apple и Uber.

Представители Twitter сообщили, то им известно об инциденте, а также заявили, что он уже расследуется, а компания предпринимает все возможное, чтобы исправить произошедшее.

We are aware of a security incident impacting accounts on Twitter. We are investigating and taking steps to fix it. We will update everyone shortly. — Twitter Support (@TwitterSupport) July 15, 2020

Кроме того, Федеральное бюро расследований США заявило, что осведомлено об инциденте. Спецслужбы рекомендовали общественности не вестись на этот подлог и не отправлять криптовалюту или деньги.