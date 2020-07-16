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Штормовое предупреждения в ближайшие сутки объявлено в Приамурье

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Фото: ТАСС/МЧС РФ
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На территории Амурской области объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются сильные осадки и ветер до 22 м/с. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает на своем сайте ГУ МЧС России по региону.

«При прохождении циклонов с атмосферными фронтами 16-17 июля в дневные часы местами по Амурской области ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, усиление ветра при грозе с порывами до 17-22 м/с, местами град», — информирует ведомство.

Ранее МЧС предупреждало об ухудшении погоды 15-16 июля в Иркутской области. Скорость ветра будет достигать 18–23 м/с. На территории региона ожидаются переменная облачность и кратковременные дожди. Более сильные осадки возможны в ночные часы в южных районах, а днем 16 июля — в северо-восточных районах.

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