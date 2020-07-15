МЧС предупредило об ухудшении погоды в Иркутской области

В ближайшие сутки в Иркутской области ожидается ухудшение погоды. В регионе пройдут ливни и грозы.

По данным МЧС, скорость ветра будет достигать 18–23 м/с. Об этом пишет ИА IrkutskMedia. На территории региона ожидаются переменная облачность и кратковременные дожди. Более сильные осадки возможны в ночные часы в южных районах, а днем 16 июля — в северо-восточных районах.

Местами пройдут грозы. Сотрудники МЧС просят жителей Иркутской области соблюдать осторожность при нахождении на улице.

Ранее сообщалось, что жителей Хабаровского края предупредили о прохождении грозовых фронтов по территории региона. Ливни и штормовой ветер могут наблюдаться до конца июля.