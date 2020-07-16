Командир миссии «Союз – Аполлон» вспомнил подробности полета

Совместный полет кораблей «Союза» и «Аполлона», который состоялся в 15 июля 1975 года, стал основой международного сотрудничества в космической деятельности. Такое мнение высказал генерал-лейтенант в отставке, астронавт и командир миссии СССР и США Томас Стаффорд.

Бывший астронавт заявил, что отлично помнит день, когда состоялся этот полет. Это была его четвертая по счету миссия, и он был «очень горд и благодарен судьбе, Советскому Союзу, а теперь России» за участие в ней.