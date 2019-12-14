Для российских космонавтов ввели ограничения по весу. Стандарты касаются тех, кто полетит в космос на «Федерации». Корабль сможет доставить на орбиту груз в 420 кг. Вес экипажа из четырех человек не должен превышать 320 кг. Вес космонавта со скафандром должен составлять 80 кг.