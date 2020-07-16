На Камчатке на начальника лесничества завели дело из-за служебного подлога

В отношении начальника Елизовского лесничества на Камчатке возбуждено уголовное дело по факту служебного подлога и превышения должностных полномочий. Об этом в четверг, 16 июля, сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.

По версии следствия, в период с января по декабрь 2019 года начальник Елизовского лесничества не осуществила проверку достоверности отчета и выполненных работ золотодобывающей компании на арендованном лесном участке около нерестовой реки, переданном для разведки и добычи полезных ископаемых.

В результате, в нарушение лесного законодательства, был вырублен лес на площади почти 8 тыс. га. После этого руководитель лесничества при возврате недродобывающей компанией этого участка подписала акт его приема-передачи с недостоверными сведениями об объеме вырубки.

Из-за действий подозреваемой, отмечается в сообщении, «государство утратило право требования от недродобывающей компании работ по восстановлению нарушенных лесов, что привлекло к причинению ущерба лесному фонду Российской Федерации в размере, превышающем 2,5 млн рублей».

В июне в Иркутской области за незаконные рубки леса привлекли к ответственности 202 нарушителя.