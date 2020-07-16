Самолет-разведчик разбился на востоке Турции

Самолет-разведчик потерпел крушение на востоке Турции, в результате погибли семь сотрудников органов безопасности. Об этом в четверг, 16 июля сообщает сообщает издание TRT Haber со ссылкой на заявление главы МВД Турции Сулеймана Сойлу.

По его слова, самолет-разведчик разбился в провинции Ван.

Отмечается, что самолет вылетел из аэропорта Ван Ферит Мелен в 18.34 по местному времени (совпадает с мск) для проведения разведывательных и наблюдательных работ в провинциях Хаккари и Ван. На его борту находились два пилота и пять полицейских.

Самолет исчез с радаров в 22.45. Предположительно, крушение произошло в районе горы Артос, сейчас там ведутся поиски обломков самолета.