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Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков

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Счетная палата выявила риски роста числа обманутых дольщиков и невыполнения планов по достройке проблемных объектов на фоне участившихся случаев банкротств строительных компаний. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 16 июля.

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Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков.

По состоянию на март 2020 года в 76 регионах России насчитывалось более 3 тыс. проблемных домов. Наиболее сложная обстановка сложилась в Москве, Московской, Ленинградской и Нижегородской областях, а также в Краснодарском крае.

Кроме того, в Счетной палате отметили, что ситуация осложняется тем, что до сих пор неизвестно точное количество дольщиков, права которых были нарушены, в связи с тем, что с середины 2019 года регионы не ведут реестр таких граждан.

Отмечается, что по состоянию на июль 2019 года в реестре числилось около 48 тыс. человек, но на данный момент, по разным оценкам экспертов, общее количество обманутых дольщиков по всей стране может составлять от 180 до 200 тыс. человек, пишет «Интерфакс».

13 июля президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в процедуру долевого строительства многоквартирных домов в России. Изменения нацелены на упрощение процедуры достройки проблемных объектов. В соответствии с указом средства компенсационного фонда теперь могут быть использованы на достройку всех домов вне зависимости от уплаты взносов застройщиком по конкретному объекту.

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