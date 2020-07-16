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Счетная палата предупредила о риске роста числа обманутых дольщиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В России на фоне участившихся случаев банкротств строительных компаний может вырасти число долгостроев и обманутых дольщиков. Об этом в четверг, 16 июля, сообщили в пресс-службе Счетной палаты.

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В ведомстве уточнили, что по состоянию на март в 76 регионах страны насчитывалось более 3 тыс. проблемных домов, передает «Интерфакс».

«С учетом снижения покупательной способности населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, есть риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и, соответственно, числа обманутых дольщиков», — отметила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.

При этом, по данным ведомства, наиболее сложная ситуация складывалась в Москве, Подмосковье, Ленинградской и Нижегородской областях и Краснодарском крае.

В Счетной палате считают, что проблема усугубляется тем, что до сих пор нет полной и достоверной информации о количестве дольщиков, права которых были нарушены.

В связи с этим ведомство рекомендовало правительству РФ провести совместно с регионами полную инвентаризацию обманутых дольщиков.

Ранее, 13 июля, президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в процедуру долевого строительства многоквартирных домов в России. Изменения нацелены на упрощение процедуры достройки проблемных объектов. В соответствии с указом средства компенсационного фонда теперь могут быть использованы на достройку всех домов вне зависимости от уплаты взносов застройщиком по конкретному объекту.

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