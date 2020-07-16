Первый самолет-амфибия Бе-200 поступил на вооружение ВМФ РФ

Первый уникальный самолет-амфибия Бе-200 «Альтаир» поступил на вооружение Военно-морского флота (ВМФ) России в 859-й Центр боевого применения Морской авиации в Ейске. В ближайшее время данные самолеты начнут поступать в войска, сообщили источники «Известий» в оборонном ведомстве.

По предварительным данным, планируется сформировать несколько авиационных отрядов, которые будут оснащены Бе-200. Первый из них появится на Каспийском море. Формирование аналогичных подразделений на других флотах и места их дислокации пока находятся в стадии обсуждения.

По словам начальника морской авиации ВМФ генерал-майора Игоря Кожина, в нынешнем году ожидается поставка трех Бе-200. Первый из них уже передан в военно-морской учебный центр в Ейске, где началась его опытная эксплуатация. 24 июля этот самолет примет участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

По мнению экспертов, «Альтаир» может пригодиться морякам при проведении спасательных операций и охране водных районов, а в перспективе — и для уничтожения подводных лодок противника. Военный эксперт Дмитрий Болтенков рассказал, что самолет может садиться и взлетать с воды даже при сильном волнении, что является редким качеством для современной техники.

«Также есть противопожарные модификации амфибии, которые могут набирать воду и распылять ее над горящими объектами — Бе-200 хорошо подходит для тушения огня на больших площадях. Аппарат имеет большой потенциал для модернизации. В частности, он разрабатывался с возможностью его применения как противолодочного. В СССР гидросамолеты были на всех флотах и играли важную роль», — отметил специалист.

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«Звезда» над водой: в армии началась эксплуатация самолета-амфибии Бе-200