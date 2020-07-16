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Сотрудник Росгвардии спас девочку во время пожара в Москве

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Фото: Росгвардия
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Сотрудник Росгвардии спас 12-летнюю девочку, которая во время пожара находилась одна в квартире в Москве. Об этом сообщила пресс-служба на сайте ведомства.

Инцидент произошел на улице Твардовского, где в многоквартирном доме произошло возгорание. От соседей сотрудник Росгвардии узнал, что в задымленной квартире, примыкавшей к загоревшейся, оказалась одна 12-летняя девочка.

Самостоятельно выбраться из помещения ребенок не мог. Росгвардеец немедленно поднялся наверх и вывел девочку наружу. Уже на улице он связался с родственниками подростка и дождался их приезда.

Ранее 15 июля сообщалось, что женщина получила 70% ожогов тела в результате взрыва в квартире, расположенной на первом этаже одного из домов на Краснопутиловской улице в Санкт-Петербурге.

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