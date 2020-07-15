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Женщина получила сильные ожоги при взрыве в квартире в Петербурге

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Фото: РЕН ТВ
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Женщина получила 70% ожогов тела в результате взрыва в квартире, расположенной на первом этаже одного из домов на Краснопутиловской улице в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РЕН ТВ в среду, 15 июля.

По данным телеканала, из помещения было эвакуировано двое детей. По предварительной информации, еще один пожилой мужчина отравился продуктами горения, но отказался от госпитализации.

Как ранее сообщалось, в помещении площадью 80 кв. м, где произошел взрыв, располагается школа кулинарии. Однако позже, как отмечает телеканал, эта информация не подтвердилась. По данным регионального главка МЧС, сообщение о хлопке поступило в 07:54 мск. В тушении возникшего после взрыва пожара задействованы 24 человека и пять единиц спецтехники.

К 08:34 мск возгорание было локализовано. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

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