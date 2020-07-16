Стала известна причина смерти популярной блогерши во время беременности

Причиной смерти популярной британской блогерши Николь Теа, которая умерла в возрасте 24 лет во время беременности, стал сердечный приступ. Об этом в среду, 15 июля, сообщает Daily Mail со ссылкой на родственников умершей.

По их словам, незадолго до смерти девушка жаловалась своему партнеру Глобалу Боге на боли в груди и спине. Она скончалась дома в городе Мексборо на восьмом месяце беременности, ее нерожденный сын также погиб.

Дядя Теа, Чарльз Мюррей рассказал изданию, что его племянница также жаловалась на проблемы с дыханием. Он пояснил, что, по предварительным данным, в результате приступа произошла остановка сердца. По его словам, Теа ранее не имела серьезных проблем со здоровьем.

Мюррей подчеркнул, что точную причину смерти сможет назвать уже после завершения медицинской экспертизы.

Теа была известна в интернете как YouTube-блогерша, танцовщица и дизайнер аксессуаров. В последних видео она рассказывала о своей беременности.

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