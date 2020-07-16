Неизвестные избили и забрызгали газом члена партии Шария в Киеве

Неизвестные напали на члена партии Шария в Киеве, избили его и забрызгали газом. Об этом журналистка Ольга Шарий рассказала в эфире телеканала NewsOne в среду, 15 июля.

По ее словам, нападение произошло около 19:00. Журналистка отметила, что пострадавшему наносились удары по голове. Также Шарий отметила, что уже связалась с членом партии, а на место инцидента выехали журналисты.

«Я сейчас жду подробностей. Точнее жду видео. Выехали наши журналисты. Я уже с ним связалась. Как он сообщил, забрызгали газом, нападали, избивали по голове. В принципе все то же, что происходило раньше», — рассказала журналистка.

17 июня возле офиса Зеленского состоялся митинг сторонников партии видеоблогера Анатолия Шария, которые требовали от главы государства либо защитить права граждан и прекратить избиения общественных активистов и журналистов, либо уйти в отставку.

Были задержаны 15 участников протеста. Все задержанные были доставлены в Печерское районное управление полиции, в отношении одного из них возбуждено уголовное дело о сопротивлении стражу порядка — мужчина распылил газовый баллончик в сторону полицейских

Анатолий Шарий известен критикой действий Киева в отношении самопровозглашенных ДНР и ЛНР.