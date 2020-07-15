Антонов оценил решение перенести статую русского правителя Аляски в музей

Российский посол в США Анатолий Антонов в среду, 15 июля, выразил сожаление по поводу решения городского совета Ситки (штат Аляска) перенести статую правителя русских поселений в Северной Америке Александра Баранова из центрального парка в музей.

«Мы огорчены тем, что на фоне захлестнувшей волны осквернения и сноса монументов историческим личностям в ходе массовых протестов в США под решение о демонтаже все-таки попала скульптура главному правителю русских поселений в Северной Америке, установленная в 1989 году. Резолюция подписана и содержит много эмоциональных оценок», ― приводятся его слова на официальной странице дипмиссии в Facebook.

Посол особо отметил, что российское диппредставительство во избежание обвинений во вмешательстве во внутренние дела намеренно не вмешивалось в ситуацию.

При этом, по словам Антонова, Координационный совет организаций российских соотечественников США и Конгресс русских американцев направили открытые письма законодателям штата и города, но мнение русскоязычной общины не было принято в расчет. «Тем не менее, хотел бы подчеркнуть, что с конца мая петиция набрала порядка шести тысяч голосов», ― добавил дипломат.

По его мнению, «созидательная роль Баранова на Аляске и в Калифорнии очевидна». «Прискорбно, что история продолжает политизироваться», ― заключил посол.

О проходящих на Аляске протестных акциях за снос памятников европейским колонистам 25 июня сообщала радиостанция KTOO. Отмечалось, что петицию, призывающую к сносу памятника Александру Баранову, подписала почти тысяча человек. Кроме этого, на мирную акцию собрались 90 жителей штата. Один из протестующих, Николас Галанин, заявил, что Баранов является личностью, которая несет ответственность за убийства, порабощение, изнасилования и геноцид.

23 июня президент США Дональд Трамп пообещал защищать национальные монументы от участников акций протеста и беспорядков. Кроме того, он рассказал, что уполномочил власти арестовывать всех, кто пытается совершить акт вандализма в отношении памятников и статуй, и приговаривать их к лишению свободы сроком до 10 лет.

Александр Баранов в 1799 году основал на Аляске форт Новоархангельск (впоследствии переименованный в Ситку). Форт находился на острове, названном именем Баранова. Исследователь перенес туда административный центр Русской Америки, ранее располагавшийся в Иркутске.

Памятник главе русских поселений на Аляске был возведен в городе Ситка на острове Баранова в 1989 году.