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Зеленский внес в раду проект о назначении нового главы Нацбанка

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Фото: TASS/Zuma
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В Верховной раде в среду зарегистрировали проект постановления о назначении новым главой Национального банка Украины (НБУ) Кирилла Шевченко, который сейчас возглавляет «Укргазбанк». Как указано на сайте парламента, документ внес президент Украины Владимир Зеленский 15 июля.

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В четверг, 16 июля, в 9:00 комитет рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрит проект постановления о назначении Шевченко на этот пост, написал на своей странице в Facebook замглавы комитета Ярослав Железняк от фракции «Голос».

Глава НБУ Яков Смолий подал в отставку 1 июля, объяснив решение систематическим политическим давлением. Своей отставкой он также хотел предостеречь от дальнейших попыток «подорвать институциональные основы» Нацбанка. Рада уволила Смолия с должности 3 июля.

Кирилл Шевченко окончил Харьковский государственный экономический университет. В разны годы работал в ЗАО «Украинский Кредитный Банк», потом в харьковском филиале «Райффайзен Банка» — «Аваль», а также в банке «Финансы и кредит». В 2004 году возглавил Государственное ипотечное учреждение, а в 2009 году работал советником тогдашнего премьер-министра Юлии Тимошенко.

В 2010 году Шевченко стал соучредителем «Терра Банка», который позже был продан. Затем перешел в «Укргазбанк», где к 2015 году стал председателем правления.

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