Федун раскритиковал работу арбитров на матчах с участием «Спартака»

Председатель советa директоров московского футбольного клубa «Спартак» Леонид Федун раскритиковал работу арбитров в матчаx Тинькофф Российской Премьер-Лиги. По его мнению, судьи открытo симпатизируют действующему чемпиону — петербургскому «Зениту».

Федун призвал свою команду не выходить на матч полуфиналa Кубка России, если арбитром встречи будет назначен Михаил Вилков, пишет «Газета.ру».

По его словам, если арбитры будут судить «красно-белых», как «Зенит», тогда московский клуб снова станет чемпионом России по футболу.

«Я сказал ребятам, что так и нужно отвечать судьям. Так и нужно отвечать на судейские дела. Потому что мы не можем это изменить. Предлагаю организовать хэштег судите «Спартак», как «Зенит». И мы будем чемпионами», — сказал Федун журналистам.

«Спартак» 15 июля обыграл на своем поле грозненский «Ахмат» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:0, прервав серию из пяти матчей без побед. Все мячи спартаковцы забили во втором тайме, а в первой половине встречи был отменен гол нападающего «Спартака» Эсекеля Понсе после просмотра видеоповтора.