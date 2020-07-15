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Еще один мост через Свиягу появится в Ульяновске

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Через реку Свиягу в Ульяновске возведут еще один мост – в створе улиц Шевченко и Смычки. Как пояснил глава города Сергей Панчин, уличная дорожная сеть перегружена и требует модернизации.

Также принято решение реконструировать эстакаду моста по улице Минаева, чтобы использовать её для двухуровневого разъезда в сторону Хлебозаводской, информирует 1ul.ru.

В планах строительство автомобильной дороги и устройство кольцевой развязки.К разработке проектно-сметной документации приступят уже в этом году, а строительство начнётся в 2022-м.

Напомним, в Ульяновске до 27 июля планируют обновить асфальт на Императорском мосту. Ремонт делают в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Переправу закрыли для движения автомобилей. Чтобы не создавать лишних неудобств для водителей и пассажиров общественного транспорта, ставить запрещающие знаки у моста решили только в выходные дни.

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