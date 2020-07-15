На Украине объяснили присутствие кораблей НАТО в Черном море

Корабли НАТО прибыли в Черное море для участия в совместных военных учениях с Украиной и Болгарией. Об этом в среду, 15 июля, сообщил офис вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в Facebook.

«Подразделения 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) и группы противодействия противоминным мерам НАТО (SNMCMG2) во второй раз в этом году вошли в Черное море для участия в двух региональных учениях совместно с ВМС Болгарии и Украины», — говорится в сообщении.

Указано, что в ближайшие дни запланированы визиты в порт Бургас (Болгария) и порт Одесса. При этом будут соблюдаться все ограничительные меры в целях противодействия распространению COVID-19.

7 июля Национальный центр управления обороной России сообщил, что Черноморский флот начал слежение за действиями постоянной минно-тральной группы сил НАТО, в которую входят плавучая база снабжения «Алиакмон» ВМС Греции (флагман) и тральщики-искатели мин «Тамбре» ВМС Испании и «Гаэта» ВМС Италии.