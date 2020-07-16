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Полиции могут дать доступ к «серым» сим-картам без решения суда

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Госдуме предложили дать правоохранительным органам право прослушивать звонки и получать детализацию с сим-карт, не привязанных к реальным абонентам, без решения суда. Соответствующий законопроект будет направлен в правительство в четверг, 16 июля, рассказал «Известиям» автор документа член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Согласно законопроекту, для того чтобы детализировать данные, получить распечатку переписки или доступ к прослушке, понадобится только разрешение руководителя следственного органа. Изменения коснутся лишь тех номеров, сведения об абонентах которых отсутствуют или недостоверны. Кроме того, для запуска процедуры понадобится жалоба на номер — проверять все «серые» симки поголовно не будут.

«Когда появляются жалобы на телефонных мошенников, полиции необходимо установить абонента, и правоохранительные органы обращаются в суд, чтобы получить соответствующий доступ. Но зачастую такая сим-карта используется всего несколько дней, и когда разрешение получено, уже бывает поздно», — отметил Выборный.

Согласно данным, предоставленным парламентарию Генеральной прокуратурой (документ есть в распоряжении «Известий»), количество преступлений, совершенных с использованием мобильной связи, в 2018 году составило 61,3 тыс. эпизодов. В 2019-м цифра выросла почти на 90% — до 116,1 тыс. За январь-май 2020-го насчитывается уже 76,5 тыс. подобных инцидентов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не звони мне, не звони: «серые» сим-карты выведут из тени

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